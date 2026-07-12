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«Разговаривай со мной с уважением». Месси сделал замечание арбитру в матче со Швейцарией

«Разговаривай со мной с уважением». Месси сделал замечание арбитру в матче со Швейцарией
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 со Швейцарией обратился к главному арбитру встречи Жоау Пиньейру, призвав его проявлять уважение при общении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально — я же говорил с тобой нормально», — приводит слова Месси TyC Sports.

Эпизод произошёл в первом тайме встречи. Матч обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пиньейру.

Основное время завершилось со счётом 1:1, после чего игра перешла в дополнительное время. Во втором тайме красную карточку в составе сборной Швейцарии получил нападающий Брель Эмболо. В итоге аргентинцы одержали победу со счётом 3:1 в дополнительное время и вышли в полуфинал, где встретятся со сборной Англии.

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Месси смеётся во время досмотра в аэропорту

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