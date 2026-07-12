Франция — Испания: когда матч 1/2 финала ЧМ-2026, дата и время, где смотреть

14 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Игру можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/4 финала турнира сборная Франции одержала победу над Марокко (2:0), а Испания одолела Португалию — 2:1. В финале победитель данного матча сыграет с сильнейшей командой из пары Англия — Аргентина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.