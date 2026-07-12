Англия — Аргентина: когда матч 1/2 финала ЧМ-2026, дата и время, где смотреть

В среду, 15 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На стадии 1/4 финала турнира сборная Англии победила команду Норвегии (1:1, 1:0 д.в.), а Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:0 д.в.). Победитель этой пары сыграет с победителем второго полуфинала между Францией и Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.