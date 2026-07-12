«Нас ослабило одно решение судьи». Тренер сборной Швейцарии — о матче ЧМ с Аргентиной

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал вылет команды с ЧМ‑2026 после поражения от Аргентины в 1/4 финала турнира (1:1, 0:2 д. вр.). На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля швейцарца Брила Эмболо за «явную симуляцию». К тому моменту форвард уже имел жёлтую карточку — её он получил за фол.

«По ходу матча мы выглядели сильнее соперника. Я искренне горжусь командой и тренерским штабом — игроки не сдавались и боролись до конца, даже оставшись вдесятером.

Прямо перед удалением мы поймали нужный импульс и как раз собирались усилить атаку заменой. Не знаю, кто сформулировал это правило, но нам остаётся только с ним считаться. Если Эмболо получил жёлтую карточку за тот эпизод, то аналогичные нарушения в отношении самого Брила в предыдущих моментах тоже заслуживали предупреждения. В итоге нас наказали — и для меня по‑прежнему непостижимо, насколько одно решение судьи могло ослабить команду.

То, как ребята сражались, доказывает: в этой команде много энергии и настоящего энтузиазма. Для меня каждый из игроков — герой», — приводит слова специалиста Blick.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.