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«Нас ослабило одно решение судьи». Тренер сборной Швейцарии — о матче ЧМ с Аргентиной

«Нас ослабило одно решение судьи». Тренер сборной Швейцарии — о матче ЧМ с Аргентиной
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал вылет команды с ЧМ‑2026 после поражения от Аргентины в 1/4 финала турнира (1:1, 0:2 д. вр.). На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля швейцарца Брила Эмболо за «явную симуляцию». К тому моменту форвард уже имел жёлтую карточку — её он получил за фол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«По ходу матча мы выглядели сильнее соперника. Я искренне горжусь командой и тренерским штабом — игроки не сдавались и боролись до конца, даже оставшись вдесятером.

Прямо перед удалением мы поймали нужный импульс и как раз собирались усилить атаку заменой. Не знаю, кто сформулировал это правило, но нам остаётся только с ним считаться. Если Эмболо получил жёлтую карточку за тот эпизод, то аналогичные нарушения в отношении самого Брила в предыдущих моментах тоже заслуживали предупреждения. В итоге нас наказали — и для меня по‑прежнему непостижимо, насколько одно решение судьи могло ослабить команду.

То, как ребята сражались, доказывает: в этой команде много энергии и настоящего энтузиазма. Для меня каждый из игроков — герой», — приводит слова специалиста Blick.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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