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12 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, РПЛ, ЧЕ-2026 U19, ММА, UFC, RAF

Аргентина и Англия в 1/2 финала ЧМ, драматичное поражение Макгрегора в UFC. Главное к утру
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Выход в полуфинал ЧМ-2026 сборных Аргентины и Англии, травма и драматичное поражение легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора в бою с американцем Максом Холлуэем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026.
  2. Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026.
  3. Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю.
  4. Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары 1/2 финала.
  5. Результаты турнира UFC 329 с боем МакгрегорХоллоуэй и поединком Пимблетта.
  6. Никита Крылов проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 329.
  7. «Спартак» уступил «Локомотиву» в товарищеском матче, у Батракова — гол.
  8. Пэдди Пимблетт задушил Бенуа Сен-Дени на первых секундах боя.
  9. Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на турнире RAF Georgia.
  10. Сборная Испании U19 победила Германию и стала чемпионом Европы.
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