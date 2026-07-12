Аргентина и Англия в 1/2 финала ЧМ, драматичное поражение Макгрегора в UFC. Главное к утру

Выход в полуфинал ЧМ-2026 сборных Аргентины и Англии, травма и драматичное поражение легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора в бою с американцем Максом Холлуэем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».