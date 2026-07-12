Аргентина и Англия в 1/2 финала ЧМ, драматичное поражение Макгрегора в UFC. Главное к утру
Выход в полуфинал ЧМ-2026 сборных Аргентины и Англии, травма и драматичное поражение легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора в бою с американцем Максом Холлуэем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026.
- Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026.
- Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю.
- Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары 1/2 финала.
- Результаты турнира UFC 329 с боем Макгрегор — Холлоуэй и поединком Пимблетта.
- Никита Крылов проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 329.
- «Спартак» уступил «Локомотиву» в товарищеском матче, у Батракова — гол.
- Пэдди Пимблетт задушил Бенуа Сен-Дени на первых секундах боя.
- Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на турнире RAF Georgia.
- Сборная Испании U19 победила Германию и стала чемпионом Европы.
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