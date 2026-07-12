Месси обратился к болельщикам после выхода сборной Аргентины в полуфинал ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию после победы команды в матче со Швейцарией (3:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года и её выхода в полуфинал соревнования.

«Нам пришлось снова страдать, но эта команда никогда не перестаёт верить. Теперь мы снова в четвёрке лучших сборных мира! Вперёд!» — написал Месси.

В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Аргентины встретится с Англией. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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