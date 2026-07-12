Месси обратился к болельщикам после выхода сборной Аргентины в полуфинал ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию после победы команды в матче со Швейцарией (3:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года и её выхода в полуфинал соревнования.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10' 1:1 Ндой – 67' 2:1 Альварес – 112' 3:1 Мартинес – 120+1'
Удаления: нет / Эмболо – 72'
«Нам пришлось снова страдать, но эта команда никогда не перестаёт верить. Теперь мы снова в четвёрке лучших сборных мира! Вперёд!» — написал Месси.
В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Аргентины встретится с Англией. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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