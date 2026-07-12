Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 12 июля

Сегодня, 12 июля, состоятся три матча 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 12 июля (время московское):

16:30. «Нижний Новгород» – «Ротор»;

17:00. «Шинник» – «Сочи»;

19:00. «Спартак Кострома» – «КАМАЗ».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» набрал 61 очко и расположился на третьей строчке турнирной таблицы. 1-й тур сезона-2026/2027 проходит с 11 по 13 июля.