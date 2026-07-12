«Зенит» — «Црвена Звезда»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 июля, состоится матч Winline Суперсерии между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Игра пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в сервисе Okko.

13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: