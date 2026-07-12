Кристиан Ромеро — о полуфинале с Англией: мы отдадим свои души

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился настроем на предстоящий полуфинальный поединок чемпионата мира — 2026 со сборной Англии, который пройдёт в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (начало в 22:00 мск).

«Мы отдадим свои души против Англии. Мы оставим свои жизни на поле, чтобы снова выйти в финал», — приводит слова Кристиана Ромеро Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.