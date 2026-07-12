Хулиан Альварес: Аргентина сделает всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес подчеркнул, что национальная команда готова сделать всё, чтобы её капитан Лионель Месси вновь стал чемпионом мира. На стадии 1/4 финала «альбиселесте» победила Швейцарию со счётом 3:1. Альварес забил на 112-й минуте.
«Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждая игра для него — это битва. Первое, что я сделал, когда забил гол, — это обнял Лео», — приводит слова Альвареса аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.
В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Аргентины встретится с Англией. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: