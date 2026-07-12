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Хулиан Альварес: Аргентина сделает всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира

Хулиан Альварес: Аргентина сделает всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес подчеркнул, что национальная команда готова сделать всё, чтобы её капитан Лионель Месси вновь стал чемпионом мира. На стадии 1/4 финала «альбиселесте» победила Швейцарию со счётом 3:1. Альварес забил на 112-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждая игра для него — это битва. Первое, что я сделал, когда забил гол, — это обнял Лео», — приводит слова Альвареса аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Аргентины встретится с Англией. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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