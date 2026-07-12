Главное с ЧМ-2026 на 12 июля: ассистентский рекорд Месси, заявление ФИФА о голе Беллингема

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил ассистентский рекорд мировых первенств, ФИФА сделала заявление о спорном голе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Норвегией (2:1) на ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: