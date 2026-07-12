Главное с ЧМ-2026 на 12 июля: ассистентский рекорд Месси, заявление ФИФА о голе Беллингема
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил ассистентский рекорд мировых первенств, ФИФА сделала заявление о спорном голе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Норвегией (2:1) на ЧМ-2026.
- Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён.
- Джуд Беллингем повторил достижение Марадоны, оформив дубль в 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией.
- ФИФА выступила с заявлением о спорном голе Джуда Беллингема в матче с Норвегией на ЧМ-2026
- «Эмоции смешанные». Холанд — о поражении от сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2026.
- Месси обратился к болельщикам после выхода сборной Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.
- «Он подставил свою команду». Экс-вратарь сборной Англии — о Холанде.
- Фото: судья отменил гол сборной Норвегии в ворота Англии из-за действий Холанда в штрафной.
- «Нас ослабило одно решение судьи». Тренер сборной Швейцарии — о матче ЧМ с Аргентиной.
- «Разговаривай со мной с уважением». Месси сделал замечание арбитру в матче со Швейцарией.
- «Невероятно, что такое произошло». Тренер сборной Норвегии — о спорном голе Джуда Беллингема.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.
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