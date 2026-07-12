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Главное с ЧМ-2026 на 12 июля: ассистентский рекорд Месси, заявление ФИФА о голе Беллингема

Главное с ЧМ-2026 на 12 июля: ассистентский рекорд Месси, заявление ФИФА о голе Беллингема
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил ассистентский рекорд мировых первенств, ФИФА сделала заявление о спорном голе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Норвегией (2:1) на ЧМ-2026.

  1. Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён.
  2. Джуд Беллингем повторил достижение Марадоны, оформив дубль в 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией.
  3. ФИФА выступила с заявлением о спорном голе Джуда Беллингема в матче с Норвегией на ЧМ-2026
  4. «Эмоции смешанные». Холанд — о поражении от сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2026.
  5. Месси обратился к болельщикам после выхода сборной Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.
  6. «Он подставил свою команду». Экс-вратарь сборной Англии — о Холанде.
  7. Фото: судья отменил гол сборной Норвегии в ворота Англии из-за действий Холанда в штрафной.
  8. «Нас ослабило одно решение судьи». Тренер сборной Швейцарии — о матче ЧМ с Аргентиной.
  9. «Разговаривай со мной с уважением». Месси сделал замечание арбитру в матче со Швейцарией.
  10. «Невероятно, что такое произошло». Тренер сборной Норвегии — о спорном голе Джуда Беллингема.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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