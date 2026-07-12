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Главный тренер сборной Швейцарии высказался об удалении Брила Эмболо в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной Швейцарии высказался об удалении Брила Эмболо в матче с Аргентиной
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал удаление Брила Эмболо в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля швейцарца Брила Эмболо за «явную симуляцию». К тому моменту форвард уже имел жёлтую карточку — её он получил за фол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Нас наказали из-за ошибки. Для этой карточки не было никаких причин, я этого не понимаю. Это была безобидная ситуация, в ней не было злого умысла.

Данное решение было невероятным, я полностью с ним не согласен. Контакт был очевидным, и я не понимаю, как главный арбитр и VAR пришли к такому выводу», — приводит слова Якина Фабрицио Романо в социальной сети X.

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