Главный тренер сборной Швейцарии высказался об удалении Брила Эмболо в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал удаление Брила Эмболо в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля швейцарца Брила Эмболо за «явную симуляцию». К тому моменту форвард уже имел жёлтую карточку — её он получил за фол.

«Нас наказали из-за ошибки. Для этой карточки не было никаких причин, я этого не понимаю. Это была безобидная ситуация, в ней не было злого умысла.

Данное решение было невероятным, я полностью с ним не согласен. Контакт был очевидным, и я не понимаю, как главный арбитр и VAR пришли к такому выводу», — приводит слова Якина Фабрицио Романо в социальной сети X.