Защитник «Спартака» и сборной Камеруна Ву: грустно смотреть чемпионат мира, не играя там

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву поделился мыслями о своём отсутствии на чемпионате мира – 2026.

«Грустно смотреть чемпионат мира, а не играть там. Но счастлив, что мне представилась возможность поучаствовать в турнире в Катаре. Африканские сборные действительно неплохо выступают на этом чемпионате мира: Сенегал, Марокко. Сборная ДР Конго тоже показала хороший результат. Но, конечно, нужно ещё больше стараться», — сказал Ву в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.