«Не знаю, что здесь делает этот судья». Фройлер — об удалении Эмболо в 1/4 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер раскритиковал решение арбитра в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с командой Аргентины (3:1). На 72-й минуте матча швейцарский форвард Брил Эмболо получил вторую жёлтую карточку за «явную симуляцию».

«Это просто катастрофа. Не знаю, что здесь делает этот судья. Не понимаю, зачем фиксировать нарушение в такой ситуации: ведь было много фолов, в том числе в первом тайме, — возможно, за них тоже следовало давать жёлтые карточки. Так что мне это непонятно. Как система VAR может менять ход игры из-за такого эпизода?» — приводит слова Фройлера The Athletic.

Сборная Швейцарии проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной и покинула турнир. В полуфинале ЧМ-2026 аргентинская команда встретится с Англией 15 июля.