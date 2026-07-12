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«Не знаю, что здесь делает этот судья». Фройлер — об удалении Эмболо в 1/4 финала ЧМ-2026

«Не знаю, что здесь делает этот судья». Фройлер — об удалении Эмболо в 1/4 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер раскритиковал решение арбитра в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с командой Аргентины (3:1). На 72-й минуте матча швейцарский форвард Брил Эмболо получил вторую жёлтую карточку за «явную симуляцию».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Это просто катастрофа. Не знаю, что здесь делает этот судья. Не понимаю, зачем фиксировать нарушение в такой ситуации: ведь было много фолов, в том числе в первом тайме, — возможно, за них тоже следовало давать жёлтые карточки. Так что мне это непонятно. Как система VAR может менять ход игры из-за такого эпизода?» — приводит слова Фройлера The Athletic.

Сборная Швейцарии проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной и покинула турнир. В полуфинале ЧМ-2026 аргентинская команда встретится с Англией 15 июля.

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