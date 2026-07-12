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Рафинья хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Аль-Хиляля» — Романо

Рафинья хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Аль-Хиляля» — Романо
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Бразильский полузащитник Рафинья хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес, который проявляет к нему «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аль-Хиляль» буквально «одержим» 29-летним бразильцем. Тем не менее сам футболист полностью сосредоточен на каталонском клубе, за который он выступает с лета 2022 года.

В сезоне-2025/2026 Рафинья принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах; в них он забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач. Полузащитник также входил в состав сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026; он сыграл в двух матчах турнира и суммарно провёл на поле 130 минут.

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