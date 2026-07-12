Хулиан Альварес сравнялся с Диего Марадоной по голам в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес забил четыре из пяти своих мячей на чемпионатах мира на стадиях плей-офф. По этому показателю форвард сравнялся с Диего Марадоной, сообщает Opta. Свой четвёртый гол Альварес забил в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2026 со сборной Швейцарии, на 112-й минуте.
Статистика аргентинских футболистов по количеству голов в плей-офф мировых первенств:
- Лионель Месси — 7 голов.
- Диего Марадона — 4 гола.
- Хулиан Альварес — 4 гола.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.