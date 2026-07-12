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Хулиан Альварес сравнялся с Диего Марадоной по голам в плей-офф чемпионатов мира

Хулиан Альварес сравнялся с Диего Марадоной по голам в плей-офф чемпионатов мира
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес забил четыре из пяти своих мячей на чемпионатах мира на стадиях плей-офф. По этому показателю форвард сравнялся с Диего Марадоной, сообщает Opta. Свой четвёртый гол Альварес забил в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2026 со сборной Швейцарии, на 112-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Статистика аргентинских футболистов по количеству голов в плей-офф мировых первенств:

  1. Лионель Месси — 7 голов.
  2. Диего Марадона — 4 гола.
  3. Хулиан Альварес — 4 гола.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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