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Гранит Джака: удаление Эмболо сломало наш изначальный план на игру

Гранит Джака: удаление Эмболо сломало наш изначальный план на игру
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака высказался об удалении Брила Эмболо в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Аргентиной (3:1). На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Мы хорошо начали. Мы пропустили после углового, но после этого, на мой взгляд, на поле доминировала только Швейцария. Мы владели мячом, хотя в первом тайме и не создали много моментов. У соперника в первой половине встречи больше ничего не было — только гол с углового. Второй тайм прошёл под нашу диктовку. Мы понимали, что можем постепенно начать больше рисковать.

Мы пошли на риск, забили и чувствовали себя уверенно. У нас было больше энергии и веры в успех, но красная карточка всё изменила. Думаю, удаление сломало наш изначальный план на игру, который был весьма многообещающим. Больно проигрывать из-за одного судейского решения. Но это было его решение. Сейчас, после матча, с этим трудно смириться — в раздевалке царила тишина и разочарование, но тот факт, что мы расстроены после игры с такой Аргентиной, говорит о сильном менталитете нашей команды».

Правила есть правила, и мы не можем их изменить, но такое решение просто убивает игру. Это моё личное мнение. Не знаю, как следовало поступить иначе, но точно не так, чтобы убивать игру. Считаю, что мы очень хорошо смотрелись на поле. Уверен, что в равных составах — 11 на 11 — мы бы их обыграли, но сейчас, после матча, очень трудно подобрать правильные слова», — приводит слова Джаки The Athletic.

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