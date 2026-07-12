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Матеус Кунья: дни, когда я представлял Бразилию на ЧМ – самые особенные в моей жизни

Матеус Кунья: дни, когда я представлял Бразилию на ЧМ – самые особенные в моей жизни
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Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья высказался после участия в чемпионате мира – 2026. Бразильцы вылетели из турнира, в 1/16 финала проиграв команде Норвегии со счётом 1:2. 27-летний футболист сыграл в каждом из пяти матчей сборной на турнире и забил три мяча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Сыграть за свою страну на чемпионате мира было целью всей моей жизни и жизни моей семьи. Ночами я стоял на коленях и молил Бога, чтобы он осуществил эту мечту.

Сейчас мне больно, обидно и тяжело. Но, как и всегда, мы преодолеем это как нация и вернёмся ещё сильнее.

Ничто никогда не будет большей привилегией и честью, чем носить эту футболку. Пройти через всё это было тяжело и больно, но дни, когда я представлял свою страну на чемпионате мира, были самыми особенными в моей жизни. Когда страх проходит, тебе открывается весь мир. Мы сделаем всё, чтобы снова сделать трофей своим», – написал Кунья на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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