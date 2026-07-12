Месси высказался о матче Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о грядущем полуфинале чемпионата мира с Англией (15 июля). На стадии 1/4 финала турнира «альбиселесте» победила Швейцарию со счётом 3:1.

– Это ваш первый матч со сборной Англии. Имеет ли он для вас особое значение, как и для всех аргентинцев?

– Да, безусловно, матчи с сильными национальными командами всегда особенные, и я никогда раньше не играл с Англией, так что это будет уникальный матч.

Это полуфинал чемпионата мира, и теперь мы отдохнём и подготовимся к нему. Наша команда потратила много усилий, отыграв два дополнительных тайма», — сказал Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией.

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