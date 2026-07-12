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Месси высказался о матче Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ-2026

Месси высказался о матче Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о грядущем полуфинале чемпионата мира с Англией (15 июля). На стадии 1/4 финала турнира «альбиселесте» победила Швейцарию со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

– Это ваш первый матч со сборной Англии. Имеет ли он для вас особое значение, как и для всех аргентинцев?
– Да, безусловно, матчи с сильными национальными командами всегда особенные, и я никогда раньше не играл с Англией, так что это будет уникальный матч.

Это полуфинал чемпионата мира, и теперь мы отдохнём и подготовимся к нему. Наша команда потратила много усилий, отыграв два дополнительных тайма», — сказал Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией.

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