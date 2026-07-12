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Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал трансфер Магомеда Оздоева

Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал трансфер Магомеда Оздоева
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил профессиональные качества полузащитника Магомеда Оздоева и рассказал о его первых тренировках в составе команды.

— Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объём работы, хорошее движение. Добегает как вперёд, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу.

— Рассматриваете его на позицию восьмёрки?
— Да, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

6 июля футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании 33-летнего Оздоева, который ранее выступал за греческий ПАОК.

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