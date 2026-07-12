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Месси объяснил, с какими трудностями столкнулась Аргентина в матче со Швейцарией

Месси объяснил, с какими трудностями столкнулась Аргентина в матче со Швейцарией
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о матче со Швейцарией (3:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист отметился результативной передачей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Мы знаем, какие есть трудности на этом чемпионате мира. Ожидали сложного матча [со Швейцарией]. Соперник прессинговал нас и не давал нам пространства, поэтому мы не могли играть так, как хотели, и матч был очень напряжённым.

После того как наша команда забила гол, мы немного отошли назад и оборонялись глубже, чем нужно. У нас также были проблемы с выводом мяча из обороны, и в итоге мы прибегали к длинным передачам, как от вратаря, так и от центральных защитников.

Это был чрезвычайно тяжёлый матч, но самое главное, что он закончился хорошо, а команда сделала ещё один шаг вперёд», — сказал Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией.

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