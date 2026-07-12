Месси объяснил, с какими трудностями столкнулась Аргентина в матче со Швейцарией

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о матче со Швейцарией (3:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист отметился результативной передачей.

«Мы знаем, какие есть трудности на этом чемпионате мира. Ожидали сложного матча [со Швейцарией]. Соперник прессинговал нас и не давал нам пространства, поэтому мы не могли играть так, как хотели, и матч был очень напряжённым.

После того как наша команда забила гол, мы немного отошли назад и оборонялись глубже, чем нужно. У нас также были проблемы с выводом мяча из обороны, и в итоге мы прибегали к длинным передачам, как от вратаря, так и от центральных защитников.

Это был чрезвычайно тяжёлый матч, но самое главное, что он закончился хорошо, а команда сделала ещё один шаг вперёд», — сказал Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией.

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