Аргентина выиграла 11-й матч с дополнительным временем на ЧМ

Сборная Аргентины одержала 11-ю победу в матчах с дополнительным временем на чемпионатах мира в рамках 1/4 финала ЧМ-2026, в котором она встретилась с Швейцарией (3:1), сообщает Opta.

Из 13 встреч на ЧМ, которые переходили в овертайм, аргентинская команда одержала 11 побед: пять в экстра-таймах (учитывая финал ЧМ-1978 с Нидерландами – 3:1) и шесть в серии пенальти (в том числе финал ЧМ-2022 с Францией – 3:3, 4:2 пен.)

Поражений было два – оба от Германии (по пенальти в 1/4 финала ЧМ-2006 и в дополнительное время в финале ЧМ-2014).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.