Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина выиграла 11-й матч с дополнительным временем на ЧМ

Аргентина выиграла 11-й матч с дополнительным временем на ЧМ
Комментарии

Сборная Аргентины одержала 11-ю победу в матчах с дополнительным временем на чемпионатах мира в рамках 1/4 финала ЧМ-2026, в котором она встретилась с Швейцарией (3:1), сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Из 13 встреч на ЧМ, которые переходили в овертайм, аргентинская команда одержала 11 побед: пять в экстра-таймах (учитывая финал ЧМ-1978 с Нидерландами – 3:1) и шесть в серии пенальти (в том числе финал ЧМ-2022 с Францией – 3:3, 4:2 пен.)

Поражений было два – оба от Германии (по пенальти в 1/4 финала ЧМ-2006 и в дополнительное время в финале ЧМ-2014).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android