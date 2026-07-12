Аргентина выиграла 11-й матч с дополнительным временем на ЧМ
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Сборная Аргентины одержала 11-ю победу в матчах с дополнительным временем на чемпионатах мира в рамках 1/4 финала ЧМ-2026, в котором она встретилась с Швейцарией (3:1), сообщает Opta.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10' 1:1 Ндой – 67' 2:1 Альварес – 112' 3:1 Мартинес – 120+1'
Удаления: нет / Эмболо – 72'
Из 13 встреч на ЧМ, которые переходили в овертайм, аргентинская команда одержала 11 побед: пять в экстра-таймах (учитывая финал ЧМ-1978 с Нидерландами – 3:1) и шесть в серии пенальти (в том числе финал ЧМ-2022 с Францией – 3:3, 4:2 пен.)
Поражений было два – оба от Германии (по пенальти в 1/4 финала ЧМ-2006 и в дополнительное время в финале ЧМ-2014).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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