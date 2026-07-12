Пять английских клубов интересуются Патриком Бергом — TEAMtalk

Полузащитник сборной Норвегии и «Будё-Глимт» Патрик Берг может продолжить карьеру в Англии. Интерес к 28-летнему хавбеку вырос после его выступлений в составе национальной команды на чемпионате мира — 2026, сообщает TEAMtalk

В число главных претендентов на лидера норвежского клуба входят «Вест Хэм Юнайтед» и «Бёрнли», которые уже оценивают возможность оформления трансфера. Помимо представителей Премьер-лиги, за ситуацией вокруг полузащитника активно следят ещё три английских клуба — «Ковентри Сити», «Халл Сити» и «Ипсвич Таун».

В минувшем сезоне-2025/2026 Патрик Берг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.