Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лучшие команды рейтинга ФИФА

Впервые в истории чемпионата мира по футболу в полуфиналы вышли четыре команды, занимающие первые четыре строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Последний официальный рейтинг датируется 11 июня.

В первом из полуфиналов Франция, возглавляющая таблицу (1948,97), сыграет с Испанией, занимающей третье место (1934,79).

Во втором полуфинале друг с другом сыграют Аргентина, занимающая вторую строчку (1943,47), и Англия, расположившаяся на четвёртой (1889,42).

ЧМ-2026 проходит в Мексике, Канаде и США с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратефорде 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.