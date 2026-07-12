Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лучшие команды рейтинга ФИФА
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Впервые в истории чемпионата мира по футболу в полуфиналы вышли четыре команды, занимающие первые четыре строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Последний официальный рейтинг датируется 11 июня.
В первом из полуфиналов Франция, возглавляющая таблицу (1948,97), сыграет с Испанией, занимающей третье место (1934,79).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Во втором полуфинале друг с другом сыграют Аргентина, занимающая вторую строчку (1943,47), и Англия, расположившаяся на четвёртой (1889,42).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 проходит в Мексике, Канаде и США с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратефорде 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.
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