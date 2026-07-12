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Беллингем испытывал боль в прооперированном плече после матча с Норвегией — AS

Беллингем испытывал боль в прооперированном плече после матча с Норвегией — AS
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем испытывал проблемы с левым плечом во время матча с Норвегией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Футболист также держался за ранее прооперированное плечо перед тем, как выйти к журналистам. Об этом сообщает AS.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Ранее сообщалось, что Беллингем испытывает боли в плече с 2022 года, когда он играл за дортмундскую «Боруссию». В 2023 году, выступая за мадридский «Реал», Беллингем неудачно упал в матче с «Райо Вальекано», в результате чего его плечо вылетело. Полузащитник откладывал решение о проведении необходимой операции до лета 2025 года. После неё Беллингем пропустил начало сезона-2025/2026.

В полуфинале чемпионата мира Англия встретится с Аргентиной (15 июля).

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