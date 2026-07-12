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Серрано раскрыл детали финансового предложения «Реала» Майклу Олисе

Серрано раскрыл детали финансового предложения «Реала» Майклу Олисе
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Вингер сборной Франции и «Баварии» Майкл Олисе получит финансовое предложение от мадридского «Реала». Журналист Мигель Серрано сообщил, что руководство испанского гранда уже подготовило для футболиста долгосрочный контракт, рассчитанный на шесть лет.

Условия потенциальной сделки предусматривают постепенное увеличение оклада француза. В первые сезоны зарплата игрока будет составлять более € 10 млн в год, а в заключительные три года соглашения эта сумма вырастет примерно до € 20 млн за сезон.

В минувшем сезоне-2025/2026 Майкл Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу.

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