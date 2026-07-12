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Валерий Непомнящий: Беллингем подтверждает статус суперзвезды футбола

Валерий Непомнящий: Беллингем подтверждает статус суперзвезды футбола
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Российский специалист Валерий Непомнящий оценил выступление полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Норвегией (2:1), в котором футболист отличился дублем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Так и должно быть — легко не бывает на таких стадиях чемпионата мира. Игра была рваная: инициативой владела то одна, то другая команда. Однако всё справедливо. Просто на таком уровне ничего легко не даётся. Англичане по праву выходят в полуфинал. Само собой подразумевается, что Беллингем — игрок высочайшего уровня. В такой игре забить два — это что-то. Он подтверждает статус суперзвезды футбола», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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