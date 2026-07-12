Игрок «Спартака» Ву: нам нельзя думать, что мы точно выиграем чемпионство
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Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву поделился настроем на предстоящий сезон-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, мы хотим бороться за высокие места, в том числе за титул. Но нельзя забывать, что для этого нам нужно набирать очки в каждом матче и уделять 100% каждой игре. Нам нельзя думать, что мы точно выиграем чемпионство», — сказал Ву в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
По результатам прошлого клубного сезона «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртую строчку отечественного чемпионата. В 1-м туре нового сезона ему предстоит сыграть с московской «Родиной».
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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