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На чемпионате мира третий раз в истории сформировалась четвёрка бывших обладателей Кубка

На чемпионате мира третий раз в истории сформировалась четвёрка бывших обладателей Кубка
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После победы сборной Аргентины над Швейцарией в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 2026 (3:1) стала известна четвёрка полуфиналистов турнира. Ими оказались Испания, Франция, Англия и Аргентина. По данным Opta, это третий чемпионат мира в истории, в котором полуфиналисты уже выигрывали Кубок мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Ранее так было в 1970 году, где полуфиналистами стали Италия, Германия, Уругвай, Бразилия, а также в 1990 году, когда в эту стадию вышли Италия, Аргентина, Германия, Англия.

Напомним, Франция выигрывала ЧМ в 1998 и 2018 году, Испания — в 2010 году, Англия в 1996-м, а Аргентина — в 1978, 1986 и 2022 годах.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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