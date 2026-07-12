На чемпионате мира третий раз в истории сформировалась четвёрка бывших обладателей Кубка

После победы сборной Аргентины над Швейцарией в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 2026 (3:1) стала известна четвёрка полуфиналистов турнира. Ими оказались Испания, Франция, Англия и Аргентина. По данным Opta, это третий чемпионат мира в истории, в котором полуфиналисты уже выигрывали Кубок мира.

Ранее так было в 1970 году, где полуфиналистами стали Италия, Германия, Уругвай, Бразилия, а также в 1990 году, когда в эту стадию вышли Италия, Аргентина, Германия, Англия.

Напомним, Франция выигрывала ЧМ в 1998 и 2018 году, Испания — в 2010 году, Англия в 1996-м, а Аргентина — в 1978, 1986 и 2022 годах.