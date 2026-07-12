Месси оценил победный гол Альвареса в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о забитом мяче форварда Хулиана Альвареса в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со Швейцарией (3:1), ставшем победным для бело-голубых. Альварес поразил ворота соперника на 112-й минуте.

«Он забил фантастический гол, и это не первый раз. Он уже несколько раз забивал таким образом.

У него особенный удар, который он показывал на протяжении долгого времени в «Атлетико» Мадрид. В минувшем сезоне Альварес забил много подобных голов. Я очень доволен результатом, его забитым мячом, а также голом Лаутаро. Нам было нужно, чтобы они забили оба. Меня очень радует, что это произошло», — сказал Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией.

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