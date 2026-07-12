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Месси оценил победный гол Альвареса в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ

Месси оценил победный гол Альвареса в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о забитом мяче форварда Хулиана Альвареса в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со Швейцарией (3:1), ставшем победным для бело-голубых. Альварес поразил ворота соперника на 112-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Он забил фантастический гол, и это не первый раз. Он уже несколько раз забивал таким образом.

У него особенный удар, который он показывал на протяжении долгого времени в «Атлетико» Мадрид. В минувшем сезоне Альварес забил много подобных голов. Я очень доволен результатом, его забитым мячом, а также голом Лаутаро. Нам было нужно, чтобы они забили оба. Меня очень радует, что это произошло», — сказал Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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