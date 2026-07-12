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«Эвертон» интересуется вингером «Ньюкасла» Джейкобом Мёрфи — talkSPORT

«Эвертон» интересуется вингером «Ньюкасла» Джейкобом Мёрфи — talkSPORT
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Вингер «Ньюкасл Юнайтед» Джейкоб Мёрфи попал в сферу интересов «Эвертона». Ливерпульский клуб активно ищет варианты для усиления флангов атаки в текущее летнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру англичанина, сообщает talkSPORT.

У Мёрфи пошел последний год соглашения с «сороками». Руководство «Ньюкасла» готово рассмотреть продажу игрока, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. В общей сложности футболист защищает цвета «Ньюкасла» на протяжении девяти лет.

В минувшем сезоне-2025/2026 Джейкоб Мёрфи принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

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