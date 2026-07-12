Хулиан Альварес прокомментировал выход Аргентины в 1/2 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. Аргентинцы обыграли Швейцарию со счётом 3:1 (2:0 д. вр.). Альварес забил на 112-й минуте встречи; мяч стал его первым голом в турнире.

«Я очень счастлив. Было тяжело, но мы знали, что, если мы сплотимся, гол придёт – так и произошло. Конечно, нам хотелось бы выиграть быстрее, но это нелегко.

Разговоров всегда много, но мы должны сконцентрировать свою энергию на себе и не обращать на это внимания. У команды всё хорошо. Осталось два матча чемпионата мира, и мы хотим их выиграть», – приводит слова Альвареса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Аргентины сыграет с командой Англии.