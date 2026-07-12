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Хулиан Альварес прокомментировал выход Аргентины в 1/2 финала ЧМ-2026

Хулиан Альварес прокомментировал выход Аргентины в 1/2 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. Аргентинцы обыграли Швейцарию со счётом 3:1 (2:0 д. вр.). Альварес забил на 112-й минуте встречи; мяч стал его первым голом в турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Я очень счастлив. Было тяжело, но мы знали, что, если мы сплотимся, гол придёт – так и произошло. Конечно, нам хотелось бы выиграть быстрее, но это нелегко.

Разговоров всегда много, но мы должны сконцентрировать свою энергию на себе и не обращать на это внимания. У команды всё хорошо. Осталось два матча чемпионата мира, и мы хотим их выиграть», – приводит слова Альвареса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Аргентины сыграет с командой Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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