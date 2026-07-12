«Англия играла вдесятером». Ибрагимович раскритиковал Мадуэке за матч с Норвегией

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович подверг критике вингера сборной Англии Нони Мадуэке за игру с Норвегией (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Мадуэке был заменён после первого тайма.

«Я думаю, что сборная Англии играла вдесятером [в первом тайме]. Мадуэке был на поле, но каждый раз, когда он получал мяч, принимал неверное решение и ходил пешком по полю. На месте Тухеля я бы тоже заменил его, потому что за первые 45 минут он ничего не сделал.

Ему не помог даже перерыв на «водопой». Он играл раньше, но не выходил в стартовом составе на каждую встречу, так что Англия начинала в меньшинстве», — приводит слова Ибрагимовича Metro со ссылкой на Fox Sports.

Обращение Ибрагимовича к фанатам США и вылетевшим с ЧМ сборных: