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«Англия играла вдесятером». Ибрагимович раскритиковал Мадуэке за матч с Норвегией

«Англия играла вдесятером». Ибрагимович раскритиковал Мадуэке за матч с Норвегией
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович подверг критике вингера сборной Англии Нони Мадуэке за игру с Норвегией (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Мадуэке был заменён после первого тайма.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я думаю, что сборная Англии играла вдесятером [в первом тайме]. Мадуэке был на поле, но каждый раз, когда он получал мяч, принимал неверное решение и ходил пешком по полю. На месте Тухеля я бы тоже заменил его, потому что за первые 45 минут он ничего не сделал.

Ему не помог даже перерыв на «водопой». Он играл раньше, но не выходил в стартовом составе на каждую встречу, так что Англия начинала в меньшинстве», — приводит слова Ибрагимовича Metro со ссылкой на Fox Sports.

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Обращение Ибрагимовича к фанатам США и вылетевшим с ЧМ сборных:

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