Вратарь «Велеса» Расул Мицаев перешёл в «Ахмат»

Чеченский голкипер Расул Мицаев перешёл из московского «Велеса» в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба в телеграм-канале.

Контракт с 23-летним вратарём рассчитан на три года. Кроме того, по истечении контракта у клуба есть приоритетное право его продления ещё на один сезон.

Мицаев играл за московский «Велес» с 2025 года. За это время он провёл 43 матча, 21 из которых сыграл «на ноль». Ранее он выступал за такие клубы, как «Динамо» Махачкала, «Авангард» Курск и «Спартак» Нальчик.

В 1-м туре сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» 26 июля в Москве.