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«Честь и хвала». Непомнящий сравнил игру Аргентины с выступлением сборной на ЧМ-1990

«Честь и хвала». Непомнящий сравнил игру Аргентины с выступлением сборной на ЧМ-1990
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением об игре сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026.

«Я помню чемпионат мира — 1990. Аргентина, хромая, доковыляла до финала, где проиграла немцам по пенальти. Была не очень хорошая игра, но они всего добивались. Здесь всё время играют, но перебарывая и соперника, и себя, выворачиваясь из таких ситуаций! Честь и хвала такой команде. Они мне очень даже симпатичны», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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