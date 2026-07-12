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Ибрагимович высказался о спорном голе Беллингема в матче Англии с Норвегией

Ибрагимович высказался о спорном голе Беллингема в матче Англии с Норвегией
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о первом голе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Норвегией (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. После выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда мяч попал в трос камеры-паука, после чего упал к ногам Эллиота Андерсона и англичане начали голевую атаку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

После матча главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен выразил недовольство, что судья встречи Клеман Тюрпен не остановил игру в указанном эпизоде.

«Если мяч коснулся троса, значит, он коснулся троса. Но даже если он коснулся кабеля, то выступление этого кабеля было лучше, чем игра Мадуэке», — приводит слова Ибрагимовича Metro со ссылкой на Fox Sports.

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