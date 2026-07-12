«Матч, о котором я всегда мечтал». Леандро Паредес — о предстоящем полуфинале ЧМ с Англией

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал выход своей национальной команды в полуфинал чемпионата мира – 2026. В нём аргентинцам предстоит сыграть с национальной командой Англии.

«Я всегда думал о том, как сыграю со сборной Англии на чемпионате мира. Это матч, о котором я всегда мечтал. Безусловно, он будет невероятно сложным. С самого первого дня мы старались демонстрировать единство внутри команды и за её пределами, чтобы люди чувствовали связь с ней. Я говорю им: продолжайте доверять нам, продолжайте верить», – приводит слова Паредеса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала Аргентина обыграла сборную Швейцарии со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).