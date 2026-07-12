«Матч, о котором я всегда мечтал». Леандро Паредес — о предстоящем полуфинале ЧМ с Англией
Поделиться
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал выход своей национальной команды в полуфинал чемпионата мира – 2026. В нём аргентинцам предстоит сыграть с национальной командой Англии.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я всегда думал о том, как сыграю со сборной Англии на чемпионате мира. Это матч, о котором я всегда мечтал. Безусловно, он будет невероятно сложным. С самого первого дня мы старались демонстрировать единство внутри команды и за её пределами, чтобы люди чувствовали связь с ней. Я говорю им: продолжайте доверять нам, продолжайте верить», – приводит слова Паредеса Mundo Deportivo.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала Аргентина обыграла сборную Швейцарии со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10' 1:1 Ндой – 67' 2:1 Альварес – 112' 3:1 Мартинес – 120+1'
Удаления: нет / Эмболо – 72'
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2026
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:47
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:17
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:43
-
11:40
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
11:20
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
11:09
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
10:32