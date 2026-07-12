Райс: Эдегор — мой капитан в «Арсенале», и я знаю, как больно проигрывать

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал свой разговор с одноклубником и капитаном Норвегии Мартином Эдегором после победы английской команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026 (2:1).

«Хотя мы представляем свои страны, на клубном уровне мы одноклубники. Мартин — мой капитан в «Арсенале», и я знаю, как больно проигрывать на такой стадии. Я счёл важным подойти к нему, поговорить и поддержать его в этот момент. Именно так поступают товарищи по команде.

Футбол дарит невероятные взлёты и болезненные падения, но наша дружба не меняется от того, что на несколько недель мы надеваем футболки разных цветов. Скоро мы снова будем вместе и начнём готовиться к новому важному сезону в «Арсенале», — приводит слова Райса Arsenal News.