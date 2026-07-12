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Райс: Эдегор — мой капитан в «Арсенале», и я знаю, как больно проигрывать

Райс: Эдегор — мой капитан в «Арсенале», и я знаю, как больно проигрывать
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал свой разговор с одноклубником и капитаном Норвегии Мартином Эдегором после победы английской команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026 (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Хотя мы представляем свои страны, на клубном уровне мы одноклубники. Мартин — мой капитан в «Арсенале», и я знаю, как больно проигрывать на такой стадии. Я счёл важным подойти к нему, поговорить и поддержать его в этот момент. Именно так поступают товарищи по команде.

Футбол дарит невероятные взлёты и болезненные падения, но наша дружба не меняется от того, что на несколько недель мы надеваем футболки разных цветов. Скоро мы снова будем вместе и начнём готовиться к новому важному сезону в «Арсенале», — приводит слова Райса Arsenal News.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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