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«Эвертон» хочет выкупить Джека Грилиша у «Манчестер Сити» — Football Insider

«Эвертон» хочет выкупить Джека Грилиша у «Манчестер Сити» — Football Insider
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Ливерпульский «Эвертон» намерен оформить полноценный трансфер вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider. «Ириски» установили лимит на покупку 30-летнего вингера и готовы заплатить за него от £ 5 млн до £ 10 млн (€ 5,9 млн – € 11,7 млн).

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес настаивает на приглашении опытных исполнителей, но руководство клуба отказывается подстраиваться под финансовые запросы «горожан». «Манчестер Сити» рассчитывает выручить со сделки около £ 50 млн (€ 58,7 млн).

В минувшем сезоне-2025/2026 Джек Грилиш принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

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