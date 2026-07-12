Сёмин: у Англии нашёлся топ-игрок, который решил исход. А у Норвегии выпал Холанд

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии (1:2). В составе «трёх львов» дубль оформил полузащитник Джуд Беллингем.

«Победа всегда требует очень много сил. Как раз у англичан особенно сил не было, поэтому победа была очень тяжёлой. На характере и волевых усилиях нашёлся топ-игрок, который решил исход противостояния. Я говорю о Беллингеме. В концовке матча мы видели, как Тухель вносил изменения, чтобы сохранить преимущество, потому что оно было уже не на стороне англичан. Победа есть победа.

У Норвегии выпал Холанд. Или травма, или его не нашли. Он же зависимый игрок. Было немного передач с фланга, а он опасен именно по этим качествам. Норвегия Холанда в этой игре потеряла, поэтому результат такой же», — приводит слова Сёмина TIU.

В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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