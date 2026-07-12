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Сёмин: у Англии нашёлся топ-игрок, который решил исход. А у Норвегии выпал Холанд

Сёмин: у Англии нашёлся топ-игрок, который решил исход. А у Норвегии выпал Холанд
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии (1:2). В составе «трёх львов» дубль оформил полузащитник Джуд Беллингем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Победа всегда требует очень много сил. Как раз у англичан особенно сил не было, поэтому победа была очень тяжёлой. На характере и волевых усилиях нашёлся топ-игрок, который решил исход противостояния. Я говорю о Беллингеме. В концовке матча мы видели, как Тухель вносил изменения, чтобы сохранить преимущество, потому что оно было уже не на стороне англичан. Победа есть победа.

У Норвегии выпал Холанд. Или травма, или его не нашли. Он же зависимый игрок. Было немного передач с фланга, а он опасен именно по этим качествам. Норвегия Холанда в этой игре потеряла, поэтому результат такой же», — приводит слова Сёмина TIU.

В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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