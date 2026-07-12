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Новичок «Краснодара» Вахания рассказал об адаптации в команде

Новичок «Краснодара» Вахания рассказал об адаптации в команде
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Новичок «Краснодара» Илья Вахания рассказал о своей адаптации в стане «быков». Клуб объявил о переходе футболиста 17 февраля.

— Ты сыграл против бывшей команды. Может быть, есть какое-то особое отношение к футболистам?
— Да, конечно. Это все мои друзья, с которыми мы провели много времени вместе. Так что можно сказать, что особые чувства от этой игры, но хочется уже в чемпионате с ними сыграть и реванш взять.

— Совсем скоро начинается сезон. Ты уже адаптировался?
— Адаптация отличная, потихоньку вливаюсь. Я надеюсь, уже близко к пятибалльным кондициям, сыгранности и, надеюсь, к сезону буду готов, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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