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Скалони назвал проблемы, возникшие у Аргентины в матче со Швейцарией

Скалони назвал проблемы, возникшие у Аргентины в матче со Швейцарией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о трудностях, возникших у его команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со Швейцарией (3:1 (2:0 д. вр.)). С 72-й минуты сборная Швейцарии играла в меньшинстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Мы играли лучше в матчах с Кабо-Верде и Египтом, но сегодня у нас возникли проблемы. Наша форма была не лучшей. На текущем этапе физическая подготовка играет большую роль. Соперник выиграл большинство единоборств. В минувших матчах наша игра была неплохой, но сегодня возникли трудности. Нам стоит похвалить соперника. Нужно продолжать работать.

Мы хотели победить, чтобы не доводить дело до серии пенальти. У них осталось 10 футболистов, поэтому мы пытались завершить игру в основное время. Швейцария хорошо прессинговала, было тяжело… Я хочу пересмотреть матч, повторы, проанализировать ситуацию», — приводит слова Скалони ESPN.

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