Скалони назвал проблемы, возникшие у Аргентины в матче со Швейцарией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о трудностях, возникших у его команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со Швейцарией (3:1 (2:0 д. вр.)). С 72-й минуты сборная Швейцарии играла в меньшинстве.

«Мы играли лучше в матчах с Кабо-Верде и Египтом, но сегодня у нас возникли проблемы. Наша форма была не лучшей. На текущем этапе физическая подготовка играет большую роль. Соперник выиграл большинство единоборств. В минувших матчах наша игра была неплохой, но сегодня возникли трудности. Нам стоит похвалить соперника. Нужно продолжать работать.

Мы хотели победить, чтобы не доводить дело до серии пенальти. У них осталось 10 футболистов, поэтому мы пытались завершить игру в основное время. Швейцария хорошо прессинговала, было тяжело… Я хочу пересмотреть матч, повторы, проанализировать ситуацию», — приводит слова Скалони ESPN.

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