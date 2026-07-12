Аргентина — первая сборная в истории, забившая более одного гола в 12 матчах ЧМ подряд
Поделиться
Сборная Аргентины стала первой в истории национальной командой, забившей более одного гола в 12 матчах чемпионатов мира подряд. Рекордной игрой стала победа над Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026 со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10' 1:1 Ндой – 67' 2:1 Альварес – 112' 3:1 Мартинес – 120+1'
Удаления: нет / Эмболо – 72'
Победная серия аргентинцев началась с матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. В нём они обыграли сборную Мексики со счётом 2:0. Предыдущий рекорд принадлежал команде Уругвая, которая забивала больше одного гола 11 игр подряд (с ЧМ-1930 по ЧМ-1954).
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/2 финала ей предстоит сыграть с командой Англии.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2026
-
13:15
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:47
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:17
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:43
-
11:40
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
11:20
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
11:09
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:36
-
10:35