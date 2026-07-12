Аргентина — первая сборная в истории, забившая более одного гола в 12 матчах ЧМ подряд

Сборная Аргентины стала первой в истории национальной командой, забившей более одного гола в 12 матчах чемпионатов мира подряд. Рекордной игрой стала победа над Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026 со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).

Победная серия аргентинцев началась с матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. В нём они обыграли сборную Мексики со счётом 2:0. Предыдущий рекорд принадлежал команде Уругвая, которая забивала больше одного гола 11 игр подряд (с ЧМ-1930 по ЧМ-1954).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/2 финала ей предстоит сыграть с командой Англии.