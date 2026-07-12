Беллингем сделал публикацию в соцсетях после выхода Англии в полуфинал ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам в соцсетях после победы «трёх львов» в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией (2:1) и выхода в полуфинал соревнования. Хавбек оформил дубль во встрече с норвежской национальной командой.

«Живи, чтобы сражаться в следующий раз. Впереди полуфинал. Верим!» — написано в сообщении Беллингема.

В полуфинале мирового первенства 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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