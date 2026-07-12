«Боруссия» Дортмунд поздравила Джуда Беллингема с выходом в полуфинал ЧМ-2026

Дортмундская «Боруссия» в своих социальных сетях поздравила бывшего полузащитника команды Джуда Беллингема с выходом в полуфинал чемпионата мира 2026 года, а также вспомнила его фирменное празднование.

Фото: Официальный аккаунт «Боруссия Дортмунд»

Сборная Англии обыграла Норвегию в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 со счётом 2:1.

«Мы уже видели это празднование в Дортмунде. Поздравляем, Джуд!» — написал клуб в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира — 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной в среду, 12 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.