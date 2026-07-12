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«Боруссия» Дортмунд поздравила Джуда Беллингема с выходом в полуфинал ЧМ-2026

«Боруссия» Дортмунд поздравила Джуда Беллингема с выходом в полуфинал ЧМ-2026
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Дортмундская «Боруссия» в своих социальных сетях поздравила бывшего полузащитника команды Джуда Беллингема с выходом в полуфинал чемпионата мира 2026 года, а также вспомнила его фирменное празднование.

Фото: Официальный аккаунт «Боруссия Дортмунд»

Сборная Англии обыграла Норвегию в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Мы уже видели это празднование в Дортмунде. Поздравляем, Джуд!» — написал клуб в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира — 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной в среду, 12 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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