Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Локомотива» Артём Корнеев будет выступать за «Текстильщик» на правах аренды

Вингер «Локомотива» Артём Корнеев будет выступать за «Текстильщик» на правах аренды
Комментарии

Вингер «Локомотива» Артём Корнеев продолжит свою карьеру в «Текстильщике» из Иванова на правах аренды. Московский клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Договор с «Текстильщиком» рассчитан до лета 2027 года и не подразумевает возможности выкупа игрока. Корнеев находится в системе «Локомотива» с 2020 года, является воспитанником академии и победителем Молодёжной футбольной лиги сезона-2023 в составе клуба. Сезон-2025/2026 вингер провёл в аренде в «Сочи»; он вышел на поле в 10 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

В первом туре Pari Первой лиги «Текстильщик» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт завтра, 13 июля; стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Текстильщик
Иваново
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Какой ещё ЧМ-2026? Стартует Первая лига!
Какой ещё ЧМ-2026? Стартует Первая лига!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android