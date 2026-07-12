Вингер «Локомотива» Артём Корнеев будет выступать за «Текстильщик» на правах аренды

Вингер «Локомотива» Артём Корнеев продолжит свою карьеру в «Текстильщике» из Иванова на правах аренды. Московский клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Договор с «Текстильщиком» рассчитан до лета 2027 года и не подразумевает возможности выкупа игрока. Корнеев находится в системе «Локомотива» с 2020 года, является воспитанником академии и победителем Молодёжной футбольной лиги сезона-2023 в составе клуба. Сезон-2025/2026 вингер провёл в аренде в «Сочи»; он вышел на поле в 10 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

В первом туре Pari Первой лиги «Текстильщик» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт завтра, 13 июля; стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.