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Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 после 1/4 финала

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 после 1/4 финала
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Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу на чемпионате мира 2026 года после завершения матчей 1/4 финала. Шансы сборной Франции на титул составляют 34,5%, у Испании — 23,45%, у Англии — 21,94%, у Аргентины — 20,55%.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра полуфинала между национальными командами Англии и Аргентины запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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