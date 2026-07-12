Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 после 1/4 финала

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу на чемпионате мира 2026 года после завершения матчей 1/4 финала. Шансы сборной Франции на титул составляют 34,5%, у Испании — 23,45%, у Англии — 21,94%, у Аргентины — 20,55%.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Игра полуфинала между национальными командами Англии и Аргентины запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Самые большие стадионы мира: