Касильяс прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал ЧМ-2026

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал победу сборной Англии над национальной командой Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 (2:1).

«Англии был брошен спасательный круг…» — сказано в публикации Касильяса в социальной сети X.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.