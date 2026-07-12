Принц и принцесса Уэльские поздравили сборную Англии с выходом в полуфинал ЧМ-2026

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон поздравили сборную Англии после победы над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

«Отличная работа, Англия! Великолепное выступление в тяжёлых условиях. Это особенная команда. Соболезнования гордой сборной Норвегии. Впереди полуфинал… Никогда в этом не сомневались!» — написали принц и принцесса Уэльские в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира — 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной в среду, 12 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.