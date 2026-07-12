Валерий Непомнящий назвал две сильнейшие сборные на чемпионате мира — 2026
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал две сильнейшие сборные на чемпионате мира – 2026. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США.
«Я не буду оригинальным. Все ждут повторения финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной, и ждут в этот раз победы от французов. Мне кажется, такое общее мнение. Англичанам побороться за третье место – тоже неплохо будет. Франция и Аргентина – две сильнейшие сборные мира на сегодня», – сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Испанией; Аргентина на этой стадии встретится с командой Англии. В финале чемпионата мира – 2022 аргентинцы обыграли французов со счётом 3:3, 4:2 пен.
ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23' 2:0 Ди Мария – 36' 2:1 Мбаппе – 80' 2:2 Мбаппе – 81' 3:2 Месси – 108' 3:3 Мбаппе – 118'
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