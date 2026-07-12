Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал две сильнейшие сборные на чемпионате мира – 2026. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США.

«Я не буду оригинальным. Все ждут повторения финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной, и ждут в этот раз победы от французов. Мне кажется, такое общее мнение. Англичанам побороться за третье место – тоже неплохо будет. Франция и Аргентина – две сильнейшие сборные мира на сегодня», – сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Испанией; Аргентина на этой стадии встретится с командой Англии. В финале чемпионата мира – 2022 аргентинцы обыграли французов со счётом 3:3, 4:2 пен.